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عقارات

أمنيات العقارية تتجه لتشييد شقق واسعة خلافًا للتوجه السائد في قطاع الإنشاءات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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أمنيات العقارية تتجه لتشييد شقق واسعة خلافًا للتوجه السائد في قطاع الإنشاءات

كشفت أمنيات العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن أحدث خططها التطويرية في دبي، والتي تذهب في اتجاه مغاير للتوجه السائد في القطاع العقاري والذي يعتمد بناء شقق أصغر من حيث المساحة.

ويتضمن مبنى ستيرلينغ الجديد شققًا بغرفة نوم واحدة تبدأ مساحتها من ألف قدم مربع، فيما تبدأ مساحة الشقق بغرفتي نوم من 1700 قدم مربع. أما الشقق بثلاث غرف نوم فتبدأ مساحتها من 2600 قدم مربع.

وبينت الإحصاءات أن الشقق الجديدة التي تتوفر في دبي تقل مساحاتها بشكل عام عن 800 قدم مربع، وذلك باعتبار أن قطاع الإنشاءات قد تأثر بانخفاض السيولة في السوق.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتكون مشروع ستيرلينغ، من برجين مذهلين مع تشطيب بلون كروم معدني، ويقع قرب قناة دبي في منطقة برج خليفة ويتضمن 343 شقة بمساحات مختلفة.

وكانت أمنيات العقارية قد عينت شركة الشمس للهندسة والمقاولات لتتولى مهمة المقاول الرئيسي في المشروع.

وقال مارك فينيكس، المدير العام في أمنيات العقارية: "تبين الخطة الرئيسية لمشروع ستيرلينغ أننا ملتزمون كليًا بتشييد منازل جميلة وفسيحة في دبي، كما أننا على ثقة أن هناك سوق قوي لهذه النوعية من الشقق".

وأضاف: "باعتبار أن مساحة هذه الشقق تبدأ من ألف قدم مربع، فسنكون قادرين على تسليم منازل تتمتع بكافة المميزات التي تقدمها أمنيات العقارية بتشطيب خالٍ من أقل العيوب، واهتمام بالتفاصيل في كافة أرجائها".

"ويمكن أن تستخدم هذه المنازل للسكن والإقامة فيها، أو باعتبارها استثمارًا مضمونًا على المدى الطويل".

"تشهد دبي في الوقت الحالي توجهًا سائدًا لإنشاء منازل جديدة في السوق بحيث تقل مساحتها بشكل عام عن 800 قدم مربع، ولكننا على ثقة أن هذه المسألة لن تطبق في مبنى ستيرلينغ".

وتعد أمنيات العقارية شركة تطوير عقاري في دبي، وتتمتع بتاريخ متميز من العمل في المدينة، كما تتجه في الوقت الحالي للتوسع بشكل أكبر نحو قطاع الإسكان والضيافة. ومنذ تأسيس أمنيات في 2005، وصل حجم محفظتها في قطاع التطوير إلى أكثر من 6.2 مليار دولار أمريكي.

بدوره قال عمر عطايا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للهندسة والمقاولات: "سيكون مشروع ستيرلينغ الذي تنفذه أمنيات العقارية من المباني المذهلة والمتميزة في دبي، وتفخر شركة الشمس للهندسة والمقاولات بمساهمتها في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس".

وتمتلك شركة التطوير العقاري التي تشهد توسعًا متسارعًا، خططًا طموحة خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال محفظة مشاريع تطوير متنوعة تعمل على تنفيذها في قطاعي الضيافة والإسكان، ومنها أبراج "ذا أوبوس"، و"ون النخلة"، و"باد"، و"أنوا"، و"لانغهام بليس".

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