Arabian business
عقارات

خروج 10 آلاف مكتب عقاري بعد إنشاء هيئة للعقار في السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
خروج 10 آلاف مكتب عقاري بعد إنشاء هيئة للعقار في السعودية

قدرت مصادر عقارية خروج أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري من السوق في مختلف مناطق ومدن السعودية خلال الفترة القادمة بسبب اللوائح والتنظيمات الجديدة لإنشاء الهيئة العامة للعقار نظراً لوجود عدد كبير من المكاتب غير مرخصة رغم أنها تعمل في السوق منذ سنوات طويلة.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها إن 30 بالمئة من المكاتب العقارية في السعودية غير نظامية وتتستر على عمالة وافدة.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر، أمس الإثنين، الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

إنشاء الهيئة العامة للعقار في السعودية

السعودية تطلق مؤشراً وطنياً للعقارات

وزارة الإسكان السعودية: تلقينا 53 طلباً للاستثناء من الرسوم في الرياض

الملك سلمان يمنع أميراً سعودياً من الاستحكام على أرض بالطائف

تعليقات

المزيد في عقارات

إنشاء الهيئة العامة للعقار في السعودية

التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم

وزارة الإسكان السعودية تصدر كتاباً يتضمن مبادراتها الخاصة بتهيئة السكن المناسب

وزارة الإسكان السعودية: استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ترامب يوقع أمرا بانسحاب الولايات من اتفاق التجارة عبر الهادي

شركة بريطانية تبني مطارا في محافظة كربلاء العراق بكلفة 500 مليون دولار

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »