خروج 10 آلاف مكتب عقاري بعد إنشاء هيئة للعقار في السعودية

قدرت مصادر عقارية خروج أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري من السوق في مختلف مناطق ومدن السعودية خلال الفترة القادمة بسبب اللوائح والتنظيمات الجديدة لإنشاء الهيئة العامة للعقار نظراً لوجود عدد كبير من المكاتب غير مرخصة رغم أنها تعمل في السوق منذ سنوات طويلة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها إن 30 بالمئة من المكاتب العقارية في السعودية غير نظامية وتتستر على عمالة وافدة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر، أمس الإثنين، الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.