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عقارات

إنشاء الهيئة العامة للعقار في السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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إنشاء الهيئة العامة للعقار في السعودية

قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين، الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

كما قرر المجلس بجلسته أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.

 

وجاء القرار بناءً على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

 

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