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عقارات

التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم
برج ترامب في اسطنبول

أشار تقرير صحفي إلى أن العقارات التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحت أكثر عرضة للمخاطر حول العالم مع دخوله البيت الأبيض بحسب خبراء أمنيين حذروا من أن العقارات التي تقع في دول تشهد أعمال عنف هي الأكثر عرضة للمخاطر.