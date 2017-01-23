التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم

أشار تقرير صحفي إلى أن العقارات التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحت أكثر عرضة للمخاطر حول العالم مع دخوله البيت الأبيض بحسب خبراء أمنيين حذروا من أن العقارات التي تقع في دول تشهد أعمال عنف هي الأكثر عرضة للمخاطر.