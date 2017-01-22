وزارة الإسكان السعودية تصدر كتاباً يتضمن مبادراتها الخاصة بتهيئة السكن المناسب

أصدرت وزارة الإسكان السعودية مؤخراً كتاباً رصدت فيه مبادراتها الخاصة بتهيئة السكن المناسب تحت عنوان "مبادرات وزارة الإسكان".
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، في تقديمه للإصدار، إن الكتاب يتناول موضوعات تهم المستثمر والمطور العقاري والمواطن ودعم أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتهيئة السكن المناسب للمواطن.
ويرى وزير الإسكان أن من أهم مشاريع الوزارة هو مشروع الشراكة مع القطاع الخاص بهدف الإسهام في تهيئة العديد من الوحدات السكنية المتنوعة مشددا أن الوزارة دعمت ذلك بإنشاء مركز خدمات المطورين وبرنامج البيع على الخارطة وتفعيل نظام مجالس إتحاد الملاك.
وتضمن إصدار "مبادرات وزارة الإسكان" رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها ومنطلقاتها ومهامها، إضافة إلى المشاريع والمبادرات التي اتخذتها كتأسيس المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ومركز خدمات المطورين "إتمام" وبرنامج البيع على الخارطة "وافي"، إضافة إلى الشراكة مع القطاع وخفض تكلفة المسكن وتنظيم قطاع الإيجار ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.المزيد من أخبار الإمارات
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