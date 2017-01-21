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عقارات

دبي الجنوب توقع مذكرة تفاهم مع ديار للتطوير لإنشاء مشروع عقاري جديد

أريبيان بزنس
السبت، 21 يناير 2017
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دبي الجنوب توقع مذكرة تفاهم مع ديار للتطوير لإنشاء مشروع عقاري جديد

وقعت "دبي الجنوب" و"ديار للتطوير" مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع عقاري جديد متعدد الاستخدامات وذلك في المنطقة السكنية في دبي الجنوب على مساحة 1.27 مليون قدم مربع.

 

وقع مذكرة التفاهم عن دبي الجنوب أحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة وعن "ديار للتطوير" سعيد القطامي الرئيس التنفيذي للشركة بحضور عدد من مديري الإدارات من الجانبين.

 

وسيكون المشروع مناصفة بنسبة 50% لكلا الطرفين ويشمل وحدات سكنية وتجارية متنوعة ومحال بيع التجزئة ومرافق ضيافة وسيتم تطوير المشروع على عدة مراحل وفقا لخطة زمنية محددة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

بدوره رحب أحمد الأنصاري بـ "ديار للتطوير" كجزء من مجتمع دبي الجنوب المزدهر وشريك نجاح جديد فيها.. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم يعبر عن عمق التزامنا ببناء وجهة استثنائية ومكان ملائم للعمل والعيش والاستثمار، مشيرا إلى أن دبي الجنوب ليست مجرد مدينة عصرية وإنما تقدم أسلوب حياة جديدا ومتميزا يتيح لمئات الآلاف من المقيمين وآلاف الشركات الجديدة آفاقا غير محدودة للنمو والازدهار.

 

 

وأكد الأنصاري أهمية العمل على تطوير مشاريع استراتيجية قادرة على تلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية في ظل الزيادة المتسارعة في عدد المستثمرين والعاملين في دبي الجنوب.

 

 

من جانبه أعرب سعيد القطامي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع "دبي الجنوب" والتي تشكل بدورها امتدادا للخطط الاستراتيجية التي تنتهجها "ديار للتطوير" لتوسيع نطاق أعمالها.

 

 

وقال سعيد القطامي إن دبي الجنوب تمثل جزءا هاما من الامتداد الحيوي لإمارة دبي.. وبدورنا فإن توقيع هذه المذكرة يجسد مدى تماشي خططنا الاستراتيجية مع الأجندة الحكومية الهادفة إلى إيجاد مجتمع عمراني حيوي يعكس مدى التطور والإلهام الذي يتحلى به المجتمع المحلي إلى جانب النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده إمارة دبي.

 

 

وأكد القطامي أن من شأن هذه الشراكة مع دبي الجنوب أن تساهم بتلبية الطلب المتزايد على القطاعات السكنية والتجارية إضافة إلى مشاريع الضيافة والفنادق والتي تتمتع بأعلى معايير الجودة والتصميم العالمية بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يحتله المشروع في إحدى أسرع المناطق نموا في إمارة دبي .. فمع استضافة اكسبو 2020 ووجود مطار آل مكتوم الدولي في تلك المنطقة من المؤكد أن تصبح دبي الجنوب أحد المعالم العمرانية الجاذبة ضمن إمارة دبي.

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