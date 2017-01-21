صحيفة: تراجع العقارات في السعودية يسبب "أزمة اقتصادية كبيرة"

أظهرت بيانات رسمية تراجع أسعار العقارات في السعودية 8.7 بالمئة العام الماضي مما يشير إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد من إجراءات التقشف الحكومية بفعل انخفاض أسعار النفط.

وتحت عنوان "تراجع العقارات في السعودية يسبب أزمة اقتصادية كبيرة"، ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية أمس الجمعة أنه بحسب مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية 7.4 بالمئة في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع العام السابق بينما هوت أسعار العقارات التجارية 12.3 بالمئة.

وعلى أساس فصلي تراجعت أسعار العقارات السكنية 3.4 بالمئة، بينما هبطت أسعار العقارات التجارية 4.1 بالمئة في نهاية 2016.

وقال المحللون إن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة دراسة تفصيلية عن حركة أسعار العقارات.

وتضررت القدرة الشرائية لكثير من السعوديين نظراً لخفض الإنفاق العام السنة الماضية بما في ذلك تخفيض الحوافز المالية والمكافآت للعاملين في القطاع العام.

ودفعت خطة الحكومة لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة في المدن هذا العام بهدف منع اكتناز الأرض الأسعار للهبوط.

ويواجه السعوديون منذ فترة طويلة نقصاً في المنازل بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب نظراً للنمو السكاني.