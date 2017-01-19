صندوق التنمية العقارية السعودي يدرس مقترحاً لشراء محافظ الإقراض من المصارف

يدرس صندوق التنمية العقارية السعودي مقترحاً لشراء محافظ الإقراض من المصارف كجزء من إعادة الهيكلة وتحويل أعمال الصندوق إلى مؤسسة تمويلية.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادرها إن ذلك سيتم من خلال تسلم القروض المقرر تقديمها للمواطنين من المصارف بنسب فائدة أقل، ما يعود بالنفع على المواطنين المقترضين من طالبي السكن.

وذكرت المصادر أن هذا المقترح يهدف إلى اعتماد موارد ذاتية للصندوق وإتاحة التمويل لطالبي السكن دون اللجوء إلى جهات أخرى، بحيث يتم الوصول إلى ميزانية مستقلة ذات ديمومة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

ويوفر "الصندوق" قروضاً دون فوائد للمواطنين السعوديين الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة في المملكة التي يعيش فيها نحو 60 بالمئة من المواطنين في شقق مستأجرة، بحسب تقديرات سابقة لشركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس.

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.