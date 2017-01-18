السعودية تطلق مؤشراً وطنياً للعقارات

أكد مسؤول في وزارة الإسكان السعودية أن الوزارة تعتزم إطلاق "مؤشر وطني للعقارات" خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك ضمن مؤشرات جديدة ستعتمد أرقام وإحصاءات دقيقة للعقارات بحيث تكون متكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت تصريحات محمد المديهيم مستشار وزير الإسكان والمشرف على رسوم الأراضي البيضاء خلال ورشة عمل حول الرسوم البيضاء على هامش معرض ستاتكس الشرقية، ولم يذكر تفاصيل إضافية حول المشروع.

وقال "المديهيم" أيضاً إن استقبال معظم بيانات الأراضي البيضاء في الشهر الأخير قبل انتهاء المرحلة الأولى، أحدث إرباكاً لدى لجنة الرسوم، وظهرت البيانات الأخيرة دون تحليل في ظل عدم توافر البيانات المساحية، مبيناً أنه تم استقبال بيانات تضم 595 مليون متر في الشهر الأخير، بينما لم تتجاوز في أول خمسة أشهر 40 مليون متر مربع.

وقال "المديهيم" إن المرحلة الأولى شملت مدينة الرياض، إذ حددت الوزارة 90 مليون متر مربع وتم تسجيل 280 مليون متر مربع، وفي جدة حصرت الوزارة 160 مليون متر مربع أراضي بيضاء وتم تسجيل 170 ألف متر مربع، أما في حاضرة الدمام فقد تم حصر 12 مليون متر مربع وسجل في البرنامج 130 مليون متر مربع.

وأكد أن الوزارة سترسل رسائل لكل من أخطأ في وضع البيانات الخاصة بالأراضي وصور الوثائق والصكوك والمعلومات، من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب الأراضي لتعديل طلباتهم، للحيلولة دون إيقاع غرامات عليهم.

وأوضح المرحلة الحالية هي مرحلة فرز تتضمن عدة خطوات، أولها فرز البيانات للتأكد من أن مسجل البيانات هو صاحب الأرض أو لديه وكالة أو تفويض من صاحبها، علاوة على فرز الصكوك والتأكد من صحة المعلومات بمطابقتها بالواقع على الأرض. وذلك علاوة على مرحلة التأكد من أن المخططات معتمدة وليس تجزئة لأراض كبيرة، حيث يتم في ذلك الاعتماد على المعلومات التي توفرها الأمانات والاستفادة من الأنظمة الجغرافية للتعرف على تقييم الأرض أو وجودها داخل أو خارج النطاق العمراني.

ولفت إلى أن البدء بتطوير الأرض حتى في آخر يوم من فترة التسجيل يعفي صاحب الأرض من دفع الرسوم، مشيرا إلى أن هناك استثناءات من دفع الرسوم على الأراضي حددتها اللائحة، وتتمثل في أن تخرج من تعريف الأرض البيضاء بالتطوير، أن تكون مخصصة للتجارة والاستثمار، وجود مانع نظامي يمنع صاحب الأرض من التصرف فيها مثل محجوزات شركة أرامكو.

وأضاف أن لجنة الرسوم على الأراضي البيضاء تلقت 53 طلباً بالاستثناء من مدينة الرياض وحدها، وهي الآن قيد الدراسة والمراجعة وسيبت في أمرها قريبا، فيما تم فرز البيانات المتعلقة بمدينة جدة وجار العمل على تدقيق الصكوك، وستتبع ذلك الشرقية، موضحاً أن الإعلان عن الأراضي التي ستفرض عليها رسوم في المرحلة الأولى سيتم في منتصف فبراير/شباط المقبل كما كان مقرراً، كما سيتم إصدار الفواتير خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين وستبدأ بالرياض تليها جدة ثم حاضرة الدمام.