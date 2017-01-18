وزارة الإسكان السعودية: تلقينا 53 طلباً للاستثناء من الرسوم في الرياض

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن لجنة الرسوم على الأراضي البيضاء -التابعة للوزارة- تلقت 53 طلباً للاستثناء من الرسوم في مدينة الرياض وحدها.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن محمد المديهيم مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء إن هذه الطلبات محل الدراسة والمرجعة وسيتم البت فيها قريباً.

وقال "المديهيم" إنه تم فرز البيانات المتعلقة بمدينة جدة وجار العمل على تدقيق الصكوك، موضحاً أن المنطقة الشرقية ستكون التالية.

وأكد أن الإعلان عن الأراضي التي سيفرض عليها رسوم في المرحلة الأولى سيتم في منتصف فبراير/شباط المقبل، كما كان مقرراً، كما سيتم إصدار الفواتير خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين وستبدأ بالرياض تليها بأسبوعين جدة ثم حاضرة الدمام.

وأضاف أن تفاصيل عملية التقييم ستحددها اللجنة وسيتم الاعتماد في التقييم على البرنامج الإلكتروني للحد من الأخطاء البشرية، مشيرا إلى اختيار اثنين من أعضاء اللجنة من هيئة المقيمين.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تفاصيل فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء التي امتدت لفترة 6 أشهر منذ اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، حيث استقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.