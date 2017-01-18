الملك سلمان يمنع أميراً سعودياً من الاستحكام على أرض بالطائف

قالت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه الجهات الحكومية بمنع إصدار حجة استحكام على أرض في محافظة الطائف -بمنطقة مكة المكرمة- تقارب مساحتها 4 ملايين متر مربع لأحد أمراء الأسرة المالكة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصادرها إن أميراً سعودياً -دون أن تذكر اسمه- تقدم بطلب للحصول على صك استحكام على أرض مساحتها 3.7 مليون متر مربع، لكنه لم يقدم أي مستندات شرعية تثبت ملكيته لما يدعيه.

وأضافت المصادر أنه اتضح أن الأرض حكومي، صدر بشأنها أمر في عام 1406هـ (1986 م).

وأكدت الصحيفة في خبرها النادر أن توجيهات الملك سلمان شددت "على ضرورة الحفاظ على الجزء الحكومي من تلك الأرض بموجب الأمر المشار إليه".

واستغل الكثيرون ممن باتت الصحافة السعودية تصفهم بـ "لصوص الأراضي" ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين المربعات من الأراضي الحكومية في أغلب مدن المملكة. إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخراً، في ملاحقتهم قضائياً واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسماً منها.