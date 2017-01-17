وزارة الإسكان توقع اتفاقية مع شركة سعودية لإنشاء 1000 وحدة سكنية بالطائف

وقعت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة "فخامة البناء" للتطوير العقاري السعودية لتصميم وإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف شرق المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.
وأوضحت وزارة الإسكان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً.
وكانت وزارة الإسكان قد وقعت عدداً من اتفاقيات التعاون مع مطورين محليين ودوليين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة من بينها التوقيع مع أكثر من 20 مطوراً محلياً بالإضافة إلى شركات دولية.المزيد من أخبار السعودية
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