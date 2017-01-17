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عقارات

صندوق التنمية العقارية السعودي: 7700 قرض تمويلي الشهر المقبل

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 17 يناير 2017
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صندوق التنمية العقارية السعودي: 7700 قرض تمويلي الشهر المقبل

أكدت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن صندوق التنمية العقارية يعتزم خلال الشهر القادم الإعلان عن 7700 قرض تمويلي للمستفيدين على قوائم انتظار الصندوق.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" اليومية أن هذه القروض تمثل الدفعة الأولى، وفقاً للتنظيم الجديد للدعم السكني الذي يعتمد على الشراكة مع المؤسسات المالية من بنوك وشركات تمويل عقاري متخصصة.

 

وأوضحت أنه يمكن لأي مواطن معرفة إجمالي تكاليف التمويل، وقيمة التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من خلال "الآلة الحاسبة" التي ستكون متاحة للجميع من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

 

وأضافت أن تكلفة التمويل المتوقعة تتراوح بين صفر وأكثر، وفقاً لعدد من المتغيرات التي تتعلق بالدخل، وعدد أفراد الأسرة، والعمر.

 

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلقا، قبل يومين، حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد كدفعة أولى.

 

وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

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