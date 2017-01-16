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عقارات

صندوق التنمية العقارية السعودي يوقع مع 14 بنكاً ومؤسسة لتقديم الدعم للمستفيدين ونسبة التحمل وفقاً للدخل وأفراد الأسرة

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
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صندوق التنمية العقارية السعودي يوقع مع 14 بنكاً ومؤسسة لتقديم الدعم للمستفيدين ونسبة التحمل وفقاً للدخل وأفراد الأسرة

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أمس الأحد، إن الصندوق وقع مع 10 بنوك محلية من أصل 12 بنكاً مرخصاً ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين.

 

وأوضح "اليوسف" أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك وهما "الرياض" و"العربي" و"البلاد" بالإضافة إلى شركة "بداية للتمويل" نظراً لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين، مبيناً أن بعد ذلك سيتبعها  باقي الجهات.

 

وذكر أن تحمل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، مبيناً أنه كلما قل الدخل زادت نسبة الدعم وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.

 

وأضاف أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لنحو 85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار.

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