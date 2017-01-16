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عقارات

"نخيل" العقارية تطرح مناقصة بـ 5 مليارات في جزر ديرة بدبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
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"نخيل" العقارية تطرح مناقصة بـ 5 مليارات في جزر ديرة بدبي

تعتزم شركة "نخيل" إطلاق مناقصة مشروعها الجديد "ديرا آيلاندز بوليفارد" بتكلفة 5 مليارات درهم، وسط مشروع جزر ديرة في دبي.

 

تطلق الشركة هذا الأسبوع مناقصة بناء 2924 شقة سكنية وفيلا صغيرة، تضمها 16 برجاً سكنياً، موزعة على أربع مجموعات تحتوي كل منها على منشآت ترفيهية وخدمية خاصة بها. يقع المشروع، الذي ينتظر أن يُنجز قبل عام 2020، في قلب مدينة جزر ديرا التي تمثل واحدة من أهم مناطق العيش والترفيه والضيافة التي تتوافق مع رؤية حكومة دبي لتعزيز عناصر الجذب السياحي.

 

 

ووفق صحيفة الخليج، يتضمن كل برج من الأبراج الذي يرتفع 21 طابقاً تشكلية من الشقق السكنية ذات غرفة النوم الواحدة والغرفتين والثلاث يبلغ عددها 670 شقة، إضافة إلى 65 فيلا صغيرة ومنشآت الترفيه والاستجمام التي تُقام ضمن كل مجموعة. وسيوفر المشروع 4500 موقف للسيارات.

 

 

وقد خصصت نسبة 20% من مساحة أرض المشروع البالغة 9 ملايين قدم مربعة لإنشاء المرافق العامة والمساحات الخضراء والمسارات المظللة لرياضة المشي.يحيط مشروع «ديرا أيلاندز بوليفارد» بمركز تسوق جزر ديرة الذي تقيمه نخيل في المدينة بمساحة 6.5 مليون قدم مربعة الذي أطلقت الشركة مناقصته سابقاً.

 

 

كما يضم المشروع الجديد فندقين وبرجين للشقق الفندقية وبرجين سكنيين آخرين، ما يرفع العدد الكلي للأبراج إلى 22 برجاً، وسيتم طرح مناقصة الأبراج الستة في حينه.

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