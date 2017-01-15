وزارة الإسكان السعودية تعلن أسماء وأرقام المستفيدين على موقع "سكني" شهرياً ابتداءً من 15 فبراير

قالت وزارة الإسكان السعودية اليوم الأحد إنه سيتم إعلان أسماء وأرقام المستفيدين على موقع "سكني" الإلكتروني بشكل شهري ابتداءً من يوم 15 فبراير/شباط المقبل.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أطلقا، في وقت سابق من اليوم الأحد، حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد كدفعة أولى.

وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص هذه المنتجات خلال العام الحالي ابتداءً من الشهر المقبل، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام.

تفاصيل الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وتحت الانشاء في مناطق السعودية:





المنطقة عدد الوحدات السكنية

الرياض 9647

مكة المكرمة 33505

المدينة المنورة 9280

القصيم 2906

المنطقة الشرقية 31891

عسير 9418

تبوك 8703

حائل 3520

المنطقة الشمالية 2333

جازان 3467

نجران 3579

الباحة 217

الجوف 1534

الإجمالي 120000

تفاصيل توزيع الأراضي السكنية لكل شهر

الشهر عدد الأراضي

فبراير 5 آلاف

مارس 6 آلاف

أبريل 6 آلاف

مايو 6 آلاف

يونيو 7300

يوليو 7700

أغسطس 6800

سبتمبر 6800

أكتوبر 7900

نوفمبر 7300

ديسمبر 8200

الإجمالي 75 ألف