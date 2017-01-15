Arabian business
عقارات

وزارة الإسكان السعودية تعلن أسماء وأرقام المستفيدين على موقع "سكني" شهرياً ابتداءً من 15 فبراير

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة الإسكان السعودية تعلن أسماء وأرقام المستفيدين على موقع "سكني" شهرياً ابتداءً من 15 فبراير

قالت وزارة الإسكان السعودية اليوم الأحد إنه سيتم إعلان أسماء وأرقام المستفيدين على موقع "سكني" الإلكتروني بشكل شهري ابتداءً من يوم 15 فبراير/شباط المقبل.

 

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أطلقا، في وقت سابق من اليوم الأحد، حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد كدفعة أولى.

 

وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

 

ومن المقرر أن يتم تخصيص هذه المنتجات خلال العام الحالي ابتداءً من الشهر المقبل، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام.

 

تفاصيل الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وتحت الانشاء في مناطق السعودية:


المنطقة           عدد الوحدات السكنية

الرياض               9647

مكة المكرمة         33505

المدينة المنورة        9280

القصيم                2906

المنطقة الشرقية      31891

عسير                 9418

تبوك                  8703

حائل                  3520

المنطقة الشمالية      2333

جازان               3467

نجران              3579

الباحة               217

الجوف             1534

الإجمالي        120000

 

تفاصيل توزيع الأراضي السكنية لكل شهر

 

الشهر           عدد الأراضي

فبراير             5 آلاف

مارس             6 آلاف

أبريل             6 آلاف

مايو              6 آلاف

يونيو            7300

يوليو            7700

أغسطس        6800

سبتمبر         6800

أكتوبر         7900

نوفمبر         7300

ديسمبر       8200

الإجمالي     75 ألف

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يطلقان حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية لـ280 ألف سعودي

وزارة الإسكان السعودية تسلم 120 ألف وحدة سكنية للمستفيدين ضمن 280 ألف منتج خلال مدة أقصاها 3 سنوات

صندوق التنمية العقارية يعلن 85 ألف قرض لسعوديين على قوائم الانتظار

صندوق التنمية العقارية يمول 70 ألف سعودي من خلال البنوك

تعليقات

المزيد في عقارات

وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يطلقان حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية لـ280 ألف سعودي

وزارة الإسكان السعودية تسلم 120 ألف وحدة سكنية للمستفيدين ضمن 280 ألف منتج خلال مدة أقصاها 3 سنوات

صندوق التنمية العقارية يعلن 85 ألف قرض لسعوديين على قوائم الانتظار

شركة الحمرا في إمارة رأس الخيمة﻿ تطلق خطط شراء مميزة لمدة خمس سنوات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

محمد بن زايد وسلطان نزار باييف يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين الإمارات وكازاخستان

"طرق دبي" تدشن خدمة التأجير الذكي بـ 200 مركبة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »