وزارة الإسكان السعودية تعلن أسماء وأرقام المستفيدين على موقع "سكني" شهرياً ابتداءً من 15 فبراير

قالت وزارة الإسكان السعودية اليوم الأحد إنه سيتم إعلان أسماء وأرقام المستفيدين على موقع "سكني" الإلكتروني بشكل شهري ابتداءً من يوم 15 فبراير/شباط المقبل.
وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أطلقا، في وقت سابق من اليوم الأحد، حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد كدفعة أولى.
وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
ومن المقرر أن يتم تخصيص هذه المنتجات خلال العام الحالي ابتداءً من الشهر المقبل، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام.
تفاصيل الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وتحت الانشاء في مناطق السعودية:
المنطقة عدد الوحدات السكنية
الرياض 9647
مكة المكرمة 33505
المدينة المنورة 9280
القصيم 2906
المنطقة الشرقية 31891
عسير 9418
تبوك 8703
حائل 3520
المنطقة الشمالية 2333
جازان 3467
نجران 3579
الباحة 217
الجوف 1534
الإجمالي 120000
تفاصيل توزيع الأراضي السكنية لكل شهر
الشهر عدد الأراضي
فبراير 5 آلاف
مارس 6 آلاف
أبريل 6 آلاف
مايو 6 آلاف
يونيو 7300
يوليو 7700
أغسطس 6800
سبتمبر 6800
أكتوبر 7900
نوفمبر 7300
ديسمبر 8200
الإجمالي 75 ألف
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