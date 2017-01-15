وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يطلقان حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية لـ280 ألف سعودي

أطلقت وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد.

وقالت وزارة الإسكان إنه سيتم البدء في تخصيص المنتجات السكنية ابتداءً من يوم 15 فبراير/شباط القادم، موضحة تفاصيل تلك المنتجات كالتالي:

1- تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم وتحت الإنشاء.

2- إصدار أرقام جديدة من قبل صندوق التنمية العقارية، وذلك بنحو 85 ألف قرض.

3- توزيع أراض سكنية وعددها 75 ألف قطعة أرض.