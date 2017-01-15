وزارة الإسكان السعودية تسلم 120 ألف وحدة سكنية للمستفيدين ضمن 280 ألف منتج خلال مدة أقصاها 3 سنوات

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني" الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

وقالت وزارة الإسكان إن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وأضافت أنه سيتم تخصيص هذه المنتجات خلال العام الحالي ابتداء من الشهر المقبل، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام.

كما تتضمن المنتجات 75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية يبلغ 119.5 مليار ريال وينتج عائدات على اقتصاد المملكة بنحو 562 مليار ريال.

وأضاف أن الأثر الاقتصادي لحملة سكني يقدر بحوالي 433 مليار ريال مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، وتوفر 36.8 ألف وظيفة جديدة.