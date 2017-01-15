صندوق التنمية العقارية يعلن 85 ألف قرض لسعوديين على قوائم الانتظار

أفادت صحيفة سعودية أمس السبت أن صندوق التنمية العقارية يعتزم اليوم الأحد الإعلان عن أكثر من 85 ألف قرض بالتعاون مع البنوك المحلية ضمن برامج وآلية جديدة.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادرها إن هذه القروض ستعلن ضمن 270 ألف منتج سكني يعلنها وزير الإسكان ماجد الحقيل والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف في مؤتمر يعقد غداً (اليوم) الأحد.

وذكرت المصادر أنه سيتم البدء بتخصيص 5600 قرض شهرياً مع ارتفاع تدريجي في نسبة القروض، لتتم تغطية ما يزيد على 85 ألف مقترض من قوائم انتظار "الصندوق" مع نهاية العام الحالي.

وكان صندوق التنمية العقارية قد دعا، مؤخراً، جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الالكترونية للصندوق كشرط أساسي للاستفادة من البرامج الجديدة للصندوق.

وتعتزم وزارة الإسكان اليوم الأحد الإعلان عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تنوي تخصيصها وتوزيعها.