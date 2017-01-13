صندوق التنمية العقارية يمول 70 ألف سعودي من خلال البنوك

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الجمعة نقلاً عن مصادرها إن صندوق التنمية العقارية يعتزم الإعلان عن تمويل 70 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة من خلال البنوك.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن مصادرها إن صندوق التنمية العقارية سيضمن للبنوك كامل الأعباء المالية عن ذوي الدخل المنخفض والضعيف، بينما سيضمن بعض الأعباء المالية لأصحاب الدخل الجيد والممتاز.
من جهة أخرى قالت مصادر الصحيفة إن المنتجات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان والتي سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم ستستهدف 200 ألف مستفيد، مشيرة إلى أنها ستتضمن أراضي وفلل وشقق في مختلف مناطق المملكة.
ومن المقرر أن يعقد وزير الإسكان ماجد الحقيل يوم الأحد المقبل مؤتمراً صحافياً في مقر وكالة الأنباء السعودية للإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تعتزم الوزارة تخصيصها وتوزيعها والتي تشمل نحو 270 ألف منتج سكني.المزيد من أخبار السعودية
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