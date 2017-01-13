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تعطل موقع صندوق التنمية العقارية السعودي بسبب الإقبال الكبير

أريبيان بزنس
الجمعة، 13 يناير 2017
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تعطل موقع صندوق التنمية العقارية السعودي بسبب الإقبال الكبير

 

توقف رابط تحديث البيانات في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية السعودي عن العمل نتيجة عدد الزيارات الكبيرة التي تمت عليه خلال اليوم الجمعة وأمس الخميس ما تسبب في تعطيل الراغبين في عملية تحديث البيانات.

 

ووفقاً لصحيفة "المواطن" السعودية، عبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من تعطل رابط صندوق التنمية العقارية مؤكدين أنه كان من المفترض توفير أكثر من رابط بديل حال تعطل أحد الروابط.

 

وكان "الصندوق" قد طالب المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لديه أو من صدرت لهم الموافقة، أمس الخميس، بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

 

وقال "الصندوق" إن ذلك الإجراء من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة، مؤكداً أن تحديث البيانات يعتبر شرطاً أساسياً ومهماً للاستفادة من هذه البرامج.

 

وفور صدور هذا الإعلان من الصندوق العقاري للتنمية اتجه آلاف المواطنين إلى الموقع لتحديث بياناتهم دون جدوى.

 

وبحسب الصحيفة الإلكترونية، تسبب الزيارات المرتدة والمحاولات المتكررة من قبل المواطنين إلى زيادة الضغط على الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية ما فاقم المشكلة خاصة وأن اليوم هو الجمعة وهناك كثافة في عملية تحديث البيانات.

 

رابط الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية:

 

http://www.redf.gov.sa/

 

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