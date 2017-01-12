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عقارات

صندوق التنمية العقارية يدعو السعوديين المسجلين في قوائمه ومن صدرت لهم الموافقة لتحديث بياناتهم

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
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صندوق التنمية العقارية يدعو السعوديين المسجلين في قوائمه ومن صدرت لهم الموافقة لتحديث بياناتهم

دعا صندوق التنمية العقارية السعودي جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الالكترونية للصندوق.

 

وقال صندوق التنمية العقارية إن التحديث يأتي من أجل سرعة وسهولة التواصل مع المستفيدين عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة.

 

وأضاف أن تحديث البيانات يعد شرطاً أساسياً ومهماً للاستفادة من تلك البرامج.

 

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