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الإعلان عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تعتزم وزارة الإسكان السعودية تخصيصها وتوزيعها الأحد

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
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الإعلان عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تعتزم وزارة الإسكان السعودية تخصيصها وتوزيعها الأحد

قالت صحيفة سعودية اليوم الخميس إن وزارة الإسكان ستعلن بشكل رسمي عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تنوي تخصيصها وتوزيعها يوم الأحد القادم.

 

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادرها إن وزير الإسكان ماجد الحقيل سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأحد المقبل في مقر وكالة الأنباء السعودية.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قال، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن صندوق التنمية العقارية يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة من القروض خلال هذا الشهر ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ 40 عاماً الماضية.

 

 

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