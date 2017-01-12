وزارة الإسكان السعودية "تخصص 270 ألف منتج سكني الأسبوع المقبل"

توقعت مصادر صحافية أن تعلن وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية الأسبوع المقبل عن تخصيص وبدء توزيع أكبر دفعات من منتجات الدعم السكني في تاريخ الوزارة والصندوق.

ونقلت صحيفة "سبق" عن مصادرها إن الاستعدادات جارية للإعلان عن توفير وتخصيص نحو 270 ألف منتج سكني خلال الفترة المقبلة، ما بين فلل وقطع أراض وقروض عقارية.

وذكرت المصادر أن قروض الصندوق ستصل إلى 5600 قرض في الشهر الواحد، وستأتي وفقاً للآلية الجديدة التي اتجه لها الصندوق لصرف القروض؛ حيث ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق.

وتوقعت أن تعلن تفاصيل المنتجات السكنية في مؤتمر صحفي يعقد الأسبوع المقبل.

وكان "الصندوق" قد توقف عن إصدار أي دفعات للمستحقين أو أسماء جديدة منذ حوالي 20 شهراً مضت.

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قال، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن صندوق التنمية العقارية يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة من القروض خلال هذا الشهر ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ 40 عاماً الماضية.