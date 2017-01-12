توقعات بانخفاض الإيجارات في دبي مع طرح وحدات سكنية جديدة

تتوقع شركة جي جي إل - JLL -للاستشارات العقارية طرح 31 ألف شقة في دبي هذا العام، وتوقعت الشركة في تقريرها " 'Year in Review 2016'، مراجعة للعام 2016"

وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأريبيان بزنس:" نتوقع إنجاز ما بين 35% و50% من أصل 31000 وحدة مقرر لها دخول السوق، أي بإجمالي يتراوح بين 11 ألف و15 ألف وحدة سكنية هذا العام".

وتسلط شركة جيه إل إل في تقريرها، الضوء على بعض الفرص والمخاطر في 2017 والتي قد تؤثر على أداء السوق العقاري في المستقبل. وهناك العديد من الفرص في مجال الأصول البديلة مثل قطاع التعليم، وذلك لرغبة العديد من المستثمرين والمطورين في تنويع محافظهم الاستثمارية.

ومن أبرز التحديات لعام 2017 الاستمرار في قوة عملة الدولار الأميركي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في الإمارات. وعرضت جيه إل إل في تقريرها السنوي تقديراتها بالنسبة إلى تكاليف البناء في الإمارات لمختلف القطاعات العقارية. ومن المتوقع أن يكون التضخم المالي في العطاءات محدود نسبيا خلال 2017 (2.0%)، وهو ما يقل عن توقعات الزيادة في التضخم.