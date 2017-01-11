تفاهم بين دبي الجنوب و "أراضي دبي" لتسجيل العقارات المملوكة لشركات المنطقة الحرة

وقعت دبي الجنوب مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي بهدف تنظيم وضبط إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات المملوكة لشركات المنطقة الحرة.

تهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين بشكل فعال وفق نظام مؤسسي يعزز النهوض بهذه العلاقة وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم الطرفين وينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقع مذكرة التفاهم عن أراضي دبي سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة وعن دبي الجنوب سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب بحضور عدد من مديري الإدارات من الجانبين وذلك بالمقر الرئيسي لدبي الجنوب، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأعرب سعادة سلطان بطي بن مجرن عن سعادته بالتعاون مع "دبي الجنوب" وتقديم كل أشكال الدعم الممكن لها لمساعدتها على النهوض بمشاريعها وإنجازها في الأوقات المحددة لها.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار إدراك الدائرة لأهمية العمليات التي تقوم بها " دبي الجنوب " ضمن استعداداتها لاستقبال معرض "إكسبو 2020" فضلا عن مواقع التطوير الاستراتيجية التي تشرف عليها في تلك المنطقة ".

وقال " إن التنسيق والتعاون المشترك من هذا النوع بين مؤسساتنا الحكومية يسهم في ترجمة أهداف أجندتنا الوطنية الطموحة المستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

بدوره قال خليفة الزفين " إن هذه الاتفاقية تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مستوي الخدمة المقدمة للمستثمرين والعملاء في دبي الجنوب وتتيح لنا الاستفادة من انظمة دائرة الاراضي والأملاك الحديثة وخبرتها في تنظيم الأنشطة المتعلقة بالشؤون العقارية".

وأعرب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك التي ستساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم مسيرة التطور والنمو في دبي الجنوب.

وتهدف المذكرة إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربط دبي الجنوب ودائرة الأملاك والأراضي وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بينهما.