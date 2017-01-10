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عقارات

توجه لنقل عدد من مهام وزارة الإسكان السعودية إلى هيئة العقار

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
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توجه لنقل عدد من مهام وزارة الإسكان السعودية إلى هيئة العقار

كشف مسؤول في وزارة الإسكان السعودية عن توجه لنقل عدد من المهام من الوزارة لتصبح تحت مظلة هيئة العقار أبرزها رسوم الأراضي البيضاء والبيع على الخارطة.

 

ووفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية، قال مستشار وزير الإسكان وأحد القائمين على فريق عمل هيئة العقار الدكتور عبدالرحمن الخيال، خلال ندوة عقدها يوم الأحد الماضي في غرفة جدة، إن من بين المهام التي سيتم نقلها كذلك، اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية، موضحاً أن تلك الأنشطة هي من اختصاص هيئة العقار، وليست من اختصاصات وزارة الإسكان.

 

وأوضح "الخيال" أن هيئة العقار ستضع كراسة الشروط والمواصفات والتصاريح اللازمة لتهيئة المعاهد العقارية، حيث ستشترط التأهيل لكافة ممارسي النشاط العقاري، مبيناً بأنه لن يعمل في العقار إلا مَنْ لديهم ترخيص فقط.

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