شراكة بين نخيل العقارية و"سنتارا" التايلندية لإنجاز منتجع بجزر ديرة في دبي

أبرمت شركة «نخيل» العقارية ومجموعة «سنتارا» التايلندية للفنادق والمنتجعات، اتفاقية لإنجاز مشروع مشترك بقيمة 500 مليون درهم، في مشروع هو عبارة عن منتجع شاطئي يتضمن حديقة مائية بجزر ديرة في دبي، ومن المتوقع أن يتضمن 550 غرفة فندقية، تضاف إلى القطاع السياحي المزدهر بدبي.

وقع الاتفاقية أمس في العاصمة التايلندية بانكوك نيابة عن «نخيل» علي راشد لوتاه، رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب الشركة التايلندية رئيس مجلس الإدارة سوثيكياتي شيراثيفات، وذلك لإنجاز المشروع الذي سيتضمن العديد من المرافق الترفيهية، والمساحات المخصصة لمتاجر التجزئة.

ووفق صحيفة الخليج، يعتبر المشروع المشترك آخر المشروعات الجديدة التي تتولاها «نخيل»، ضمن مشاريعها المتسارعة في القطاع السياحي، كما أنه المشروع المشترك الثاني الذي تبرمه الشركة لمشروعات في جزر ديرة، حيث يتمثل المشروع الأول في منتجع سياحي متكامل، يضم 800 غرفة بقيمة 900 مليون درهم، ويتضمن منتجعاً صحياً وحديقة مائية.

كما أنه المشروع الأول الذي تشترك فيه مجموعة «سنتارا» التايلندية للفنادق والمنتجعات في الإمارات، وسيغطي مساحة تقدر ب295900 قدم مربعة، بما فيه ذلك حديقة ألعاب مائية، ومرافق طعام متنوعة، ومراكز لخدمات الأعمال، فضلاً عن نادٍ مخصص للأطفال، ومنتجع صحي، ومركز للياقة البدنية، ومن المتوقع افتتاحه بصورة مبدئية في العام 2019، على أن يكون الافتتاح الرسمي عام 2020.

شركة عائلية كبيرة

وتندرج شركة «سنتارا» التايلندية للفنادق والمنتجعات تحت مظلة «سنترال جروب»، وهي المجموعة التي تعتبر واحدة من الشركات العائلية الكبرى في تايلند، التي تتضمن محفظتها الأنشطة التجارية، والعقارية، والسياحية، وأنشطة المطاعم.

كما أن المجموعة تمتلك نحو 14000 غرفة فندقية، في نحو 65 من الفنادق والمنتجعات تتوزع على 6 علامات في كل من آسيا، والمحيط الهندي، والشرق الأوسط.

وتتضمن العلامات التجارية التابعة للمجموعة التايلندية كلاً من فنادق «سنتارا جراند»، في عدد من المواقع الشاطئية المتميزة، علاوة على الفنادق والمنتجعات التي تحمل علامة «سنتارا» ذات الأربع نجوم، و«سنترا بوتيك كوليكشن»، و«سنترا ريزيدنس آند سويتس»، وهي عبارة عن شقق فندقية متكاملة الخدمات متوفرة للفترات الطويلة والقصيرة.

تحقيق رؤية دبي

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية: «إن هذا المشروع المشترك الذي أبرمناه مع مجموعة «سنتارا»، يعكس التزامنا التام بالشراكات التي تقودنا لإنجاز أهدافنا بنجاح، خصوصاً مع الشركات التي تمتاز بسمعة طيبة، وتمتلك العديد من العلامات التجارية حول العالم، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تحقيق رؤية دبي السياحية.

إن توقيعنا لهذه الاتفاقية يعتبر منصة للانطلاق نحو التوسع في القطاع السياحي، كما أنها بداية الطريق لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين نخيل العقارية وواحدة من أكبر الشركات التايلندية العاملة في قطاع الفنادق والمنتجعات، ونحن نتطلع إلى إنجاز هذا المشروع الذي سيمثل إضافة كبيرة للقطاع السياحي في دبي إجمالاً، وجزر ديرة على وجه الخصوص».

توسيع محفظة الأعمال

من جانبه، قال سوثيكياتي شيراثيفات، رئيس مجلس إدارة «سنتارا للفنادق والمنتجعات»: «نحن فخورون اليوم بالشراكة التي أسسناها مع نخيل العقارية بهذا المشروع المشترك، ما سيمكننا من توسيع أعمال شركتنا عبر بوابة الإمارات، عبر إنجازنا للمنتجع الشاطئي في هذه البؤرة المتميزة.