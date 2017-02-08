مجموعة أمنيات العقارية تكشف للمرة الأولى عن مضمون مشروعها الفاخر "ون بالم"

كشفت مجموعة أمنيات العقارية -التي تتخذ مكن دبي مقراً لها- اليوم الأربعاء عن المشروع الذي يوصف بكونه "وجهة السكن الأكثر خصوصية ورقياً في المدينة".

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يتميز مشروع ون بالم بموقع بارز على نخلة جميرا، وقد كشف عنه بحضور مجموعة من المدعوين في الحدث الحصري الذي أقيم في الطابق العاشر من مبنى المشروع الراقي.

وللمرة الأولى في دبي، عملت أمنيات العقارية على تحويل موقع الإنشاءات إلى وجهة للفعاليات الراقية، مع شرفات ذات إطلالات مذهلة على مياه الخليج.

ويتضمن مشروع ون بالم الذي يمتد على مساحة 910 ألف قدم مربع، وبارتفاع 100 متر، 90 شقة فقط، كما أنه يثبت حضوره كأحد أبرز المعالم المعمارية التي تتمتع بالحصرية وليس لها مثيل على مستوى المنطقة.

وإضافة إلى الفخامة المطلقة والأجواء المحيطة الفاخرة، فإن مشروع ون بالم سيتمتع بمجموعة لا تضاهى من المرافق والتجهيزات، والتي ستكون حصرية للعائلات المحظوظة التي ستتمكن من حجز مكان للإقامة في المبنى بعد انتهاء أعمال التنفيذ.

وسيتيح شاطئ المرسى الخاص للمقيمين إمكانية إرساء يخوتهم، وتناول الطعام الفاخر في المطعم المخصص للملاك، والاستمتاع بأحواض السباحة المغلقة والمفتوحة، ومناطق الشوي، والسينما، واستراحة السيجار، إضافة إلى نادي العناية الصحية الفاخر، وغير ذلك من المرافق الفارهة التي ستتوفر للقاطنين الذين لا يرضون سوى الحصول على أفضل الخيارات المتاحة.

وستتوافق كل شقة ضمن المشروع مع رغبات أصحابها، حيث يمكن لكل مالك أن يختار التصاميم الداخلية والديكور من أعمال اثنين من أبرز المصممين المعروفين على مستوى العالم، لتتماشى مع نمطهم الخاص، وهما الشركة اليابانية "سوبر بوتاتو"، والتي تعرف بتصاميمها الأنيقة والعصرية، واستوديو التصميم الفاخر "إليسيون" الذي يقع مقره في لندن، ويشتهر بمساهمته في مبنى ون هايد بارك في لندن.

ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التنفيذ في المشروع الراقي في العام 2018، وهو من تصميم شركة "سوما" للهندسة المعمارية في نيويورك.

وقال مهدي أمجد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة أمنيات العقارية "يعد مشروع ون بالم تحفة رائعة من الخارج والداخل. ومن أجل إنجاز مبنى السكن الأكثر فخامة ورقياً على مستوى العالم، فقد اخترنا أفضل الموهوبين لتنفيذ أعمال الهندسة والإنشاءات والتصميم الداخلي والمرافق، وذلك لضمان الاهتمام بأدق التفاصيل، بما يتماشى مع توقعات المالكين من هذا المشروع".