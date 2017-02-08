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عقارات

السعودية: ترقب لإعلان 15 ألف منتج سكني أولى دفعات الـ280 ألفاً.. الأربعاء المقبل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
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السعودية: ترقب لإعلان 15 ألف منتج سكني أولى دفعات الـ280 ألفاً.. الأربعاء المقبل

تعلن وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية، يوم الأربعاء المقبل، أولى دفعات المنتجات السكنية الجديدة البالغ عددها 280 ألف منتج سيتم تخصيصها للعام 2017 الجاري.

 

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنه وفقاً للمعلومات ستشمل الدفعة الأولى نحو 15 ألف منتج، تشمل تسليم منتجات سكنية (وحدات - أراض)، وتخصيص وحدات سكنية، وقروض تمويلية من صندوق التنمية العقارية.

 

وكانت الصحيفة الإلكترونية ذاتها ذكرت، الأحد الماضي، أن الدفعة الأولى من القروض التي سيقدمها صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ستراوح بين 5600 و6500 قرض تمويلي.

 

ومع إعلان الدفعة الأولى، يعتزم صندوق التنمية العقارية إطلاق آلة حاسبة يتمكّن من خلالها من على قوائم انتظار "الصندوق" معرفة نسب أحقيتهم من دعم الفوائد التي سيقوم بها الصندوق.

 

ومن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية منتصف كل شهر ميلادي خلال العام 2017، تسليم وتخصيص منتجات سكنية من ضمن الـ 280 ألف منتج التي تم التعهد بتوزيعها وتخصيصها خلال هذا العام.

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