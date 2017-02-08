وزارة الإسكان السعودية: تسجيل عقود الإيجار بدءاً بالمنطقة الشرقية وتدريجياً

قال المشرف العام على برنامج "إيجار" في وزارة الإسكان السعودية إنه يجري حالياً تصحيح أوضاع المكاتب العقارية وسيستمر هذا التصحيح حوالي ثلاثة أشهر وأنه بعد ذلك سوف تبدأ مرحلة تسجيل عقود الإيجار عن طريق الشبكة.

وأضاف محمد بن صالح البطي، في تصريحات لتلفزيون "العربية" السعودي أمس الثلاثاء، أن مرحلة تسجيل عقود الإيجار ستتم تدريجياً، وأن البداية ستكون بالمنطقة الشرقية ثم باقي مناطق المملكة.

ويحكم نظام "إيجار" العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقاً يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه وزارة الإسكان، في يونيو/حزيران 2016، بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.