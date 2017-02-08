Arabian business
عقارات

بدء تسليم "برج السفير 1" من قبل السيب للتطوير العقاري

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
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بدء تسليم "برج السفير 1" من قبل السيب للتطوير العقاري

بدأت شركة السيب للتطوير العقاري بتسليم "برج السفير 1"، المبنى السكني في منطقة الخليج التجاري في دبي.


هذا وتعد شركة السيب مطور عقاري متنوع على نطاق واسع مع وجود محفظة المصارف العقارية ومراكز التسوق، واستئجار العقارات والأبراج السكنية، وبناء المدارس، والخدمات اللوجستية وتغامر الآن في الفنادق.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإنه على مساحة 38,452.99  قدم مربع، يوفر المشروع حوالي 148,458.83 قدم مربع من المساحة القابلة للبيع تقدم 170 شقة سكنية حديثة تتألف من تشكيلات مختلفة سواء كان شقة استوديو، غرفة وصالة،غرفتين وصالة و اربع غرف نوم شقة بنتهاوس في دبي.

وتضع الشركة تركيزها الرئيسي على موقع جيد، ويقع مشروعنا استراتيجيا في منطقة الخليج التجاري في دبي، والتي هي قريبة جدا من مناطق العمل ومرتبطة بشكل جيد لبقية دبي مع مترو دبي وحافلات في مكان قريب.

قريباً جداً سوف تقوم الشركة بتسليم برج سكني آخر "برج السفير 2" في نفس المكان، الخليج التجاري في دبي.

مشاريع الشركة القادمة الأخرى في دبي لاند، حيث البناء على قدم وساق، ومن المرجح أن يكتمل بحلول الربع الثالث من عام 2017.

سفير ريزيدنس 2: ويوفر هذا المشروع 85 شقة مكونة من غرفة وصالة ، غرفتين وصالة ، 3 غرف وصالة. لمزيد من القدرة على تحمل التكاليف وأحجام الوحدات قياسية للكل.

سفير ريزيدنس 3:ويوفر هذا المشروع 64 شقة مكونة من غرفة وصالة ، غرفتين وصالة ، 3 غرف وصالة. هذه المشاريع هي للمشترين المميزين والتي تبحث عن مساحات المعيشة الكريمة.

وتعلن الشركة كذلك عن الإفتتاح الكبير لمركزنا الجديد للتسوق "سنترال مول" في مدينة خليفة، أبو ظبي، حيث ينتشرعبر 21,450 متر مربع، وهذا المركز التجاري سيحتوى على 28 متجر وهايبر ماركت في الطابق الأرضي، وسينما والعديد من متاجر التجزئة لمجموعة السفير في الطابق الأول، اترينتي ستايل، سمارت بيبي، هدايا وألعاب ، هوم ستايل ، فاشون اكسوسيريز ، شوز فور يو ، ومحلات الملابس الجاهزة على سبيل المثال لا الحصر.

ومجموعة السيب أيضا تقوم على تطوير حوالي 2 مليون قدم مربع من المستودعات في أم القيوين.

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