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عقارات

قطر القابضة تستثمر 250 مليون دولار في الإسكان الاقتصادي بالهند

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
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قطر القابضة تستثمر 250 مليون دولار في الإسكان الاقتصادي بالهند

(رويترز) - قالت أرث فيدا الهندية لإدارة الصناديق اليوم الاثنين إن قطر القابضة التابعة للصندوق السيادي جهاز قطر للاستثمار تنوي استثمار 250 مليون دولار في صندوق للإسكان الاقتصادي تديره الشركة الهندية.

يأتي القرار عقب إعلان الحكومة الهندية عن الميزانية العامة الأسبوع الماضي متضمنة إعطاء الإسكان الاقتصادي وضع البنية التحتية. يتيح هذا للشركات العقارية تدبير التمويل بأسعار فائدة منخفضة فضلا عن إعفاءات ضريبية.

 

وقالت أرث فيدا إن قطر القابضة ستقدم كامل تمويل الصندوق البالغ حجمه 250 مليون دولار الذي سيستثمر في مدن بأنحاء الهند ويهدف إلى تحقيق عائد داخلي لا يقل عن 18 بالمئة. ولم يرد ممثلو جهاز قطر للاستثمار على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني ومكالمة هاتفية للحصول على تعليق.

 

تحتاج الهند لبناء 19 مليون وحدة سكنية بالمدن في شريحتي الدخل المنخفض والمتوسط بحلول 2022 مما يتطلب تمويلا قدره تريليون دولار وفقا لتقديرات أرث فيدا.

 

وشركة إدارة الصناديق جزء من مجموعة الخدمات المالية واداوان جلوبال كابيتال وقد قدم عضو آخر بالمجموعة هو شركة ديوان للتمويل العقاري قروضا بأكثر من 25 مليار دولار لقطاع الإسكان الاقتصادي حسبما ذكر البيان.

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