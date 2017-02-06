إعمار تحصل على 1.22 مليار درهم مطالبة تأمينية عن حريق "العنوان" بدبي

قالت شركة "إعمار" العقارية في دبي، اليوم الاثنين، إنها ستحصل على 1.22 مليار درهم (332.2 مليون دولار) قيمة المطالبة التأمينية "الناشئة عن تأمين واقعة الحريق الذي شب بفندق العنوان وسط مدينة دبي" عشية رأس السنة الميلادية في العام 2015.

وفندق "العنوان" الفخم -المملوك لإعمار والواقع على بعد مئات الأمتار من أطول مبنى في العالم- مغلق منذ أن شب به الحريق قبل 13 شهراً.

وقالت شركة إعمار في بيان للبورصة إن "الأثر المترتب على هذه المطالبة، هو إلغاء المخصص المالي الذي تمت إضافته عام 2015 في البيانات المالية للشركة وقدره 301 مليون درهم".

وأضافت أن المبلغ "سيتم تسجيله كدخل للشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016".

وجرى توقيع اتفاق سداد المطالبة مع شركة أورينت للتأمين المحلية.