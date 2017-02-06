إعمار تحصل على 1.22 مليار درهم مطالبة تأمينية عن حريق "العنوان" بدبي

قالت شركة "إعمار" العقارية في دبي، اليوم الاثنين، إنها ستحصل على 1.22 مليار درهم (332.2 مليون دولار) قيمة المطالبة التأمينية "الناشئة عن تأمين واقعة الحريق الذي شب بفندق العنوان وسط مدينة دبي" عشية رأس السنة الميلادية في العام 2015.
وفندق "العنوان" الفخم -المملوك لإعمار والواقع على بعد مئات الأمتار من أطول مبنى في العالم- مغلق منذ أن شب به الحريق قبل 13 شهراً.
وقالت شركة إعمار في بيان للبورصة إن "الأثر المترتب على هذه المطالبة، هو إلغاء المخصص المالي الذي تمت إضافته عام 2015 في البيانات المالية للشركة وقدره 301 مليون درهم".
وأضافت أن المبلغ "سيتم تسجيله كدخل للشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016".
وجرى توقيع اتفاق سداد المطالبة مع شركة أورينت للتأمين المحلية.
المزيد من أخبار الإمارات
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا | سياحة وفنادق | أريبيان بزنس
متى يتم استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد في حساب المواطن السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية الأولى عالمياً في هدر الطعام | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس