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تلفزيون الكويت: فرق الإطفاء تكافح حريقا في مركز الشيخ جابر الثقافي

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
تلفزيون الكويت: فرق الإطفاء تكافح حريقا في مركز الشيخ جابر الثقافي

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في أحد مباني مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المطل على شاطئ الخليج بالعاصمة الكويت صباح اليوم الاثنين دون وقوع إصابات بشرية.

 

 


وافتتح مركز الشيخ جابر الثقافي في أكتوبر تشرين الأول ويضم دارا للأوبرا ويتكون من ثلاثة مسارح ومركزا للموسيقى ومكتبة للمؤلفات الموسيقية للكبار والصغار.

 

 

وقالت الوكالة "وفور اندلاع النيران هرع رجال الإدارة العامة للإطفاء إلى موقع الحريق وتولوا عملية إخماده والسيطرة عليه ... وقد اقتصرت أضراره على الماديات."

 

ولم يذكر مصدر رسمي أسباب الحريق لكن الوكالة الكويتية قالت إن الإدارة العامة للإطفاء فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحريق.

 

وذكر الموقع الإلكتروني للمركز الثقافي أن عرض مسرحية (كاتس) الموسيقية كان من المقرر أن يبدأ يوم الخميس.

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