ارتفاع عدد المعاملات العقارية في دبي بنسبة 30% في آخر ربع من 2016

أشار تقرير القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2016 الذي أصدرته شركة "تشيسترتنس" إلى أن شراء العقارات أصبح خياراً مفضلاً للمستأجرين في المدينة، حيث كشف التقرير ارتفاع عدد وقيمة المعاملات العقارية بنسبة 30٪ في الربع الرابع من العام 2016 بالمقارنة مع الربع السابق.

وبهذا السياق قال روبن تيه، المدير الإقليمي في دولة الإمارات، ورئيس قسم التقييمات والاستشارات في شركة "تشيسترتنس" الشرق الأوسط: "تشير هذه البيانات إلى تقلص الفجوة بين توقعات المشترين والبائعين، وساهم انخفاض الأسعار في بعض المناطق مثل مرسى دبي وأبراج بحيرات الجميرا بزيادة جاذبيتها بالنسبة لأصحاب المنازل المحتملين الذين سبق لهما أن كانوا من المستأجرين. وما تزال منطقة إنترناشيونال سيتي نقطة جذب للمستثمرين، فيما توفر مدينة دبي الرياضية وحدات سكنية بأسعار معقولة وشهدت نمواً ملحوظاً في حجم الطلب خلال العامين الماضيين".

وذكر التقرير أن مناطق مرسى دبي ومدينة دبي الرياضية وأبراج بحيرات الجميرا وإنترناشيونال سيتي سجلت أكبر نسبة من حيث عدد وقيمة المعاملات العقارية في الربع الرابع من العام الماضي، وشهدت منطقة مرسى دبي الأداء الأفضل بواقع 416 صفقة بقيمة 724 مليون درهم في الربع الرابع وبقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم خلال العام 2016.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس فقد بلغت قيمة إجمالي عمليات البيع العقارية ما يقرب من 18 مليار درهم في عام 2016 بانخفاض بلغت نسبته 25٪ بالمقارنة مع العام 2015. وانخفضت أسعار مبيعات الشقق في الإمارة في الربع الرابع من العام 2016 بنسبة 1٪، فيما تم تسجيل نسبة انخفاض سنوي بنسبة 3٪.

وانخفضت أسعار الشقق السكنية في منطقة دبي لاند بنسبة تصل إلى 4٪ في الربع الرابع بالمقارنة مع الربع السابق، وبنسبة 9٪ خلال هذا العام. كما شهدت مدينة دبي الرياضية أيضاً انخفاضاً في الأسعار بنسبة 2٪ في الربع الرابع وبنسبة 8٪ خلال العام 2016. ولم تشهد الشقق السكنية في منطقتي مرسى دبي وواحة دبي للسيليكون أي تغيير في الأسعار في الربع العام، ولكن النسبة الكلية للانخفاض خلال العام 2016 بلغت 9%.

ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار الفلل بمعدل 2٪ في الربع الرابع وبنسبة 6٪ خلال العام الماضي. وشهدت أسعار الفلل في منطقة الفرجان انخفاضاً طفيفاً بالمقارنة بالربع السابق، ولكن نسبة الانخفاض الكلي خلال العام الماضي وصلت إلى 9٪، في حين انخفضت الأسعار في جميرا بارك بنسبة 5٪ بالمقارنة مع الربع الثالث وبنسبة 7٪ على أساس سنوي.

وأضاف روبن تيه قائلاً: "واصلت أسعار العقارات في الانخفاض خلال 2016 بسبب استمرار الاقتصاد العالمي بالتأثير على السوق المحلي، ونتوقع أن يستمر الأمر بنفس الاتجاه خلال النصف الأول من 2017". وقد شهد السوق العقاري دخول 3000 وحدة سكنية جديدة خلال الربع الرابع من العام 2016 ليصبح مجموع الوحدات السكنية في دبي حوالي 472 ألف وحدة.

وبلغ متوسط انخفاض متوسط الإيجارات 2٪ في جميع مناطق إمارة دبي خلال الربع الرابع من العام 2016، وبنسبة انخفاض إجمالية بلغت 3٪ في العام الماضي على أساس سنوي. حيث انخفض متوسط إيجار الشقق بنسبة 8٪ على أساس سنوي في مناطق أبراج بحيرات الجميرا والخليج التجاري، وبنسبة 7٪ على أساس سنوي في منطقة مركز دبي المالي العالمي. فيما حافظت منطقة دبي داون تاون على معدلاتها بالمقارنة مع العام 2015.

كما انخفضت معدلات إيجار الفلل في دبي بنسبة 2% في الربع الرابع بالمقارنة مع الربع الثالث، وبنسبة 5٪ على أساس سنوي. وشهدت منطقة جميرا فيليج تريانجل انخفاضاً بنسبة 10٪ بالمقارنة مع عام 2015، فيما بلغت نسبة الانخفاض الكلية في جميرا جولف استيتز 9٪ على أساس سنوي. وتعتبر نخلة جميرا المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة إجمالية في معدلات الإيجار بواقع 1٪.

وسجلت أسعار بيع المكاتب تراجعاً بنسبة 3٪ في الربع الرابع من العام 2016 بالمقارنة مع الربع السابق، وبنسبة 8٪ خلال العام الماضي بالإجمال. وأظهرت معدلات إيجارات المكاتب انخفاضاً طفيفاً في الربع الرابع بالمقارنة مع الربع الثالث، وبلغت نسبة الانخفاض الكلية خلال العام الماضي 5٪ على أساس سنوي في منطقة الخليج التجاري. وحافظت منطقة مركز دبي المالي العالمي على معدلات الإيجارات دون تغيير خلال العام 2016.