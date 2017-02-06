وزارة الإسكان السعودية تعتزم إطلاق مبادرة تستوعب المستبعدين من محدودي الدخل

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري خلال العام الحالي لاستيعاب الشرائح المستبعدة بسبب انخفاض الدخل.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان عبد الرحمن الذكير إن المبادرة ستشمل بعض المدن والقرى التي يتجنب الممولون العقاريون التعرض لها، بالإضافة إلى تغطية مخاطر التمويل.
وقال "الذكير" إنه جار العمل حاليا على إعادة تكييف الرهن الميسر بعد قرار مؤسسة النقد تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن إلى 15 بالمئة.
وأضاف أن أرباح التمويلات التي سيحصل عليها الممول العقاري تختلف من ممول لآخر، إذ يتم تحديثها من قبل الممولين العقاريين بشكل دوري حسب تفاوت نسب "السايبور"، مشيراً إلى أن ضمان القرض يكون مرهوناً بالوحدة السكنية، وليس الراتب.
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