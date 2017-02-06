Arabian business
عقارات

نزاع بين مطور عقاري في دبي ومستثمرين حول التأخير وتغيير الوحدات السكنية

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
نزاع بين مطور عقاري في دبي ومستثمرين حول التأخير وتغيير الوحدات السكنية
برج تشامبيون السكني في سبورتس سيتي في دبي والذي تبلغ قيمته 150 مليون درهم.

قالت مجموعة "شيخاني جروب" الشهر الماضي إنها أكملت برج تشامبيون السكني في سبورتس سيتي في دبي والذي تبلغ قيمته 150 مليون درهم. وأشارت إلى أن 135 وحدة سكنية فيه أصبحت جاهزة للبدء بتسليمها هذا الشهر. ووجه مستثمرون في مشاريع سكنية في سبورتس سيتي انتقاداتهم للمجموعة زاعمين أن هناك تأخير كبير ومشاكل في التسجيل وكلفة الوحدات الجاهزة التي تفوق بسعرها الحالي أسعار العقود الموقعة.

وأكدت مجموعة "شيخاني جروب"  لأريبيان بزنس أنه كان هناك تأخير في تسليم الوحدات بسبب الظروف الاقتصادية والتأخير في سلسلة التوريد التي تسببت بتأخير مواعيد البناء. وأضافت الشركة أنها عالجت شكاوى المستثمرين بحزمة من الحلول المقترحة لكن المستثمرين يقولون إن بعض المشاكل لا تزال قائمة دون حل.

وتصل مساحة برد تشامبيون المبنية إلى قرابة 114,124 قدما مربعا ويتألف من 135 وحدة سكنية بحسب الشركة التي أشارت إلى أن هناك ثلاثة أبراج أخرى بنفس الاسم، أي تشامبيون 2 و3 و4، وصلت مراحل متفاوتة في البناء والتخطيط.

 

ويتألف برج تشامبيونز تاور 4 البالغة قيمته 450 مليون درهم إماراتي من 20 طابقاً، حيث سيوفر 114 استديو و113 شقة ذات غرفة نوم واحدة و19 شقة ذات غرفتي نوم.

 

 

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