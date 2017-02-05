دبي للعقارات تمنح عقد تشييد مشروع سكني فاخر لشركة دبي للمقاولات

أعلنت دبي للعقارات عن منح شركة دبي للمقاولات عقد تشييد برج 1/JBR (ون جي بي آر) السكني الفاخر الذي يتمتع بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية في منطقة جميرا بيتش ريزيدينس. وتتواصل حاليا الأعمال الإنشائية بشكل ملموس وفق الجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع في الربع الأخير من 2019. ويقع برج 1/JBR (ون جي بي آر)الجديد عند مدخل جميرا بيتش رزيدنس، التي تعد واحدة من أكثر وجهات الحياة الحصرية في الإمارة، ويهدف لتوفير أسلوب حياة فاخر ومريح لا مثيل له.

وقال عبد الله بن لاحج، المدير التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات :" يعد برج 1/JBR (ون جي بي آر) مشروعا مثاليا يعزز بإمتياز من مكانة دبي للعقارات كمطور للوجهات والمشاريع البارزة، ويعيد صياغة مفهوم المعيشة الشاطئية الفاخرة في دبي، وهو ما ينعكس من خلال معنويات المستثمرين الإيجابية للغاية في كامل منطقة جميرا بيتش ريزيدينس، مع تسجيل معاملات عقارية بأكثر من 2.893 مليار درهم خلال 6 أشهر فقط من عام 2016. نحن نقوم بتطوير حافظة مشاريعنا الفاخرة بشكل إستراتيجي لتعزيز وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية لخبرات الحياة الفاخرة، وإنطلاقا من ذلك إخترنا أفضل الشركاء لضمان توفير أرقى مستويات الجودة والمواصفات الفنية للأعمال الإنشائية وتسليم المشروع وفق الجدول الزمني المقرر".

وتنظر شركة دبي للمقاولات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وتتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة في المنطقة، وتتخصص في بناء المجمعات السكنية والتجارية والمباني متعدد الاستخدامات ومنشآت الضيافة والترفيه، إلى مشروع برج 1/JBR (ون جي بي آر) بإعتباره فرصة للمشاركة في ملحمة بناء برج سكني جديد وفاخر سيكون أيقونة في سماء دبي.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد علقت شركة دبي للمقاولات :"من خلال إستخدام أكثر التقنيات تطورا وإبتكارا، نحن قادرون على تحويل أبرز التصميمات إلى واقع حي ملموس وفق أرقى مستويات الجودة والتشطيبات، وقد مكننا هذا النهج من تنفيذ العديد من المباني البارزة والشهيرة في الإمارات والمنطقة، ونحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لأن نكون جزءا من ملحمة بناء مشروع برج 1/JBR (ون جي بي آر) الفاخر، حيث تتكامل سمعتنا الرائدة وفريق عملنا الدؤوب وخبراتنا الطويلة مع رؤية دبي للعقارات لتقديم مشروع سكني فاخر وفريد من نوعه".

جميرا بيتش ريزيدنس هى الواجهة المفضلة للتسوق بلا منازع للسكان والزوار وتشتهر عالميا كوجهة رائدة متعددة الإستخدامات تستقطب سنويا أكثر من 12 مليون زائر. مشروع برج 1/JBR (ون جي بي آر) سيكون أيقونة الفخامة الأبرز في سماء جميرا بيتش ريزيدينس ويوفر مرافق فاخرة من فئة الخمس نجوم التي تشتهر بها دبي.

ويوفر مشروع برج 1/JBR (ون جي بي آر) السكني الفاخر المكون من 46 طابقا بإطلالة بانورامية خلابة على عين دبي ونخلة جميرا، وجميع شقق البرج 161 التي تتميز بمساحاتها الكبيرة وتتكون من 2 و3 و4 غرف نوم وشقق البنتهاوس ذات الـ5 غرف نوم، مجهزة بأرقى التشطيبات والتجهيزات من الأرضيات إلى الأسقف. كما سيتم تخصيص مكانين لركن السيارات لكل شقة ومصاعد خاصة لشقق البنتهاوس. أما واجهة البرج الخارجية فهى تتكامل وتتناغم بإمتياز مع التصميمات الداخلية الفاخرة، مع نظام إضاءة فريد من نوعه يطبع بصمته على جنبات منطقة الممشى المحيطة.

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