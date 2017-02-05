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عقارات

الدفعة الأولى لقروض صندوق التنمية العقارية السعودي ستصل لـ5600 قرض

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
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الدفعة الأولى لقروض صندوق التنمية العقارية السعودي ستصل لـ5600 قرض

أفادت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن الدفعة الأولى من القروض العقارية التي سيعلنها صندوق التنمية العقارية منتصف فبراير/شباط الجاري ستتراوح بين 5600 و6500 قرض تمويلي.

 

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادرها إن صندوق التنمية العقارية يحاول بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية التي تمّ الاتفاق معها على رفع عدد القروض التي سيعلن عنها منتصف الشهر الجاري.

 

وتوقعت المصادر أن يتم بالتزامن مع الإعلان عن تلك القروض، إطلاق آلة حاسبة يتمكن من خلالها من في قوائم انتظار الصندوق حساب نسب أحقيتهم من دعم الفوائد التي سيقوم بها الصندوق.

 

وستمثل هذه القروض الدفعة الأولى وفقاً للتنظيم الجديد للدعم السكني الذي يعتمد على الشراكة مع المؤسسات المالية من بنوك وشركات تمويل عقاري متخصصة.

 

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلقا، في يناير/كانون الثاني 2016، حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد كدفعة أولى؛ وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء وإصدار 85 ألف قرض تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين "الصندوق" والبنوك والمؤسسات التمويلية.

 

ويوفر "الصندوق" قروضاً دون فوائد للمواطنين السعوديين الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة في المملكة التي يعيش فيها نحو 60 بالمئة من المواطنين في شقق مستأجرة، بحسب تقديرات سابقة لشركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس.

 

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

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