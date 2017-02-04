السعودية توقع اتفاقية تعاون مع شركة إعمار الشرق الأوسط لإنشاء 10 آلاف وحدة بالرياض

وقعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقية شراكة مع شركة إعمار الشرق الأوسط -التابعة لشركة إعمار الإماراتية- لبناء وتطوير 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة الرياض.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال نايف الرشيد المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان السعودية إن هذه الاتفاقية تندرج تحت إطار الشراكة مع القطاع الخاص المقر بآليته الجديدة من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول هذا المشروع الجديد.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات التي قامت وزارة الإسكان السعودية بتوقيعها مؤخراً مع شركات محلية ودولية في إطار سعيها لضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يتوافق مع الطلب لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع.