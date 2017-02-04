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عقارات

وزارة الإسكان السعودية: سداد أرباح التمويل لمستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة بحسب دخل الأسرة وأفرادها

أريبيان بزنس
السبت، 4 فبراير 2017
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وزارة الإسكان السعودية: سداد أرباح التمويل لمستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة بحسب دخل الأسرة وأفرادها

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن وزارته ستقوم بسداد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان عبدالرحمن الذكير إن ذلك الإجراء يأتي للتغلب على الفائدة المركبة التي تعرقل الاستفادة من الدعم التمويلي.

 

وأضاف "الذكير" أن جميع صيغ التمويل في نظام التمويل العقاري متوافقة مع الشريحة الإسلامية، وتستخدم نسبة أرباح سنوية (APR) مثل ما هو مطبق في أغلب دول العالم.

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