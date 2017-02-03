وزارة الإسكان السعودية: 19 ألف منتج سكني جار تنفيذها في مكة والتوزيع بعد أيام

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن عدد المنتجات السكنية الجاري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة تبلغ نحو 19.2 ألف منتج سكني.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان محمد صالح الغنيم إن هذه المنتجات تتوزع على عدد من المشاريع وتتكون من 853 فيلا سكنية و3345 قطعة أرض و15005 شقق سكنية موزعة على مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح "الغنيم" أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على تخصيص وتسليم المنتجات الجاهزة في جميع مناطق المملكة اعتباراً من منتصف فبراير/شباط الجاري طبقاً لما أعلنت عنه الوزارة.

وأضاف أن أراضي وزارة الإسكان في منطقة مكة تنقسم على مواقع مخصصة أخرى مسلمة، إضافة إلى مخططات المنح البلدية وذلك بمساحة إجمالية قدرها 54.4 مليون متر مربع.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت، مؤخراً، عن برنامج سكني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة.