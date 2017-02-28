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عقارات

الاتحاد العقارية تحقق مبيعات قياسية منذ إطلاق مشروع أويا ريزدنس في موتور سيتى

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
الاتحاد العقارية تحقق مبيعات قياسية منذ إطلاق مشروع أويا ريزدنس في موتور سيتى
أحمد خلف المري مدير عام شركة الإتحاد العقارية

أعلنت الاتحاد العقارية عن تحقيقها مبيعات قياسية في أول أسبوعين منذ بدء الإطلاق الأولي لبيع مشروع أويا ريزيدنس في الموتور سيتي بتصميمه الفريد المستوحى من جزيرة سانتوريني باليونان والذى يتم تنفيذه على مساحة 184 ألف قدم مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 450 مليون درهم ، وتم طرح المشروع للبيع في إدارة مبيعات الشركة بالموتور سيتي ، وتوفر الشركة لعملائها تسهيلات كثيرة وأهمها خطة السداد المرنة حيث يتم سداد 50% من قيمة الشقة  حتى تاريخ التسليم والباقي يسدد على سنتين بدون فوائد ، وكذلك لايتم إحتساب عمولة على المبيعات بدون عمولة بالإضافة إلى سداد 50% فقط من رسوم التسجيل ، وتعتزم الشركة الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2018 وتوفر الشركة على موقعها الإلكتروني كافة المعلومات عن المشروع ومميزاته والتسهيلات المتاحة.

 

يتكون المشروع من أرضي وخمسة طوابق، ويشمل 269  وحدة سكنية بتشطيبات داخلية فاخرة و بمساحات مختلفة تتنوع بين غرفة وغرفتين وشقق دوبلكس تتكون من غرفتين وثلاث وأربع غرف، ويوفر المشروع لسكانه باقة متنوعة من المرافق التي تضم مسابح خارجية وصالات رياضية وملاعب إسكواش.

 

قال أحمد خلف المري مدير عام شركة الإتحاد العقارية: " أويا ريزيدنس مشروع سكني  صُمّم خصيصاً ليناسب عشاق أجواء البحر الأبيض المتوسط وللباحثين عن سكن راقي، ونحن سعداء بإطلاق المشروع للبيع في الوقت المحدد له وطبقا للجدول الزمني للمشروع ، ويعتبر أويا رزيدنس واحداً من بين عدد من مشاريع محفظة الاتحاد العقارية المتنامية في قطاعي السكن والتجزئة، التي تعتبر محوراً رئيساً في استراتيجية خطة عمل الشركة، وسيضيف المشروع مفهوماً فريداً من نوعه وإضافة رائعة إلى سوق العقارات السكنية في دبي بشكل عام وقاطني الموتور سيتي بشكل خاص"

 

وأضاف المري " إن تطوير مشروع أويا ريزيدنس في منطقة الموتور يرتقي بأسلوب العيش الفاخر والمعتمد على تصاميم حديثة إلى مستوى جديد كلياً في المنطقة ويعد نموذجا لنمط الحياة المجتمعي الراقي الذي تتميز به دبي ، وتتميز الشقق بمساحة معيشية كبيرة وأنيقة ويوفر المشروع جميع العناصر الرئيسية اللازمة التي تشكل نمط حياة عصرية مترفة ، ونحن على ثقة بأن أويا ريزيدنس سيشكل إضافة مميزة إلى محفظة مشاريعنا ويكمل دور شركة الاتحاد العقارية المحوري في تطوير المشهد العقاري في دبي والمنطقة ، كما نعمل دائماً وفقاً لشعارنا "نحن نطور لحياة أفضل"

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