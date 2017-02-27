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تعويضات مليونية تطارد رجل أعمال سعودي تعدى على شارع

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
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قالت صحيفة سعودية اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادرها، إن أمانة محافظة جدة -غرب المملكة- بصدد مطالبة رجل أعمال سعودي بدفع تعويضات تعادل مدة الانتفاع من ضم شارع إلى محيط الأرض التي شيد فيها قصره وإن مبلغ التعويض سيقدر بملايين الريالات قياساً إلى طول فترة التعدي على الشارع التي تتجاوز العشرين عاماً.

 

وأضافت صحيفة "الرياض" اليومية أن أمانة محافظة جدة كانت قد أزالت، في وقت سابق، تعديات رجال الأعمال -دون أن تذكر اسمه- على شوارع مجاورة لمنازلهم، بعد أن أثارت تجاوزاتهم على مرافق عامة جدلاً وغضباً في شبكات التواصل الاجتماعي.

 

ويستمر "مسلسل" التعديات على الشوارع في السعودية، وهو ما كانت الصحافة والتقارير المحلية تهمل الحديث عنه سابقاً، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أبرزت، مؤخراً، هذه الحوادث التي يمكن وصفها بـ "الظاهرة"؛ حيث يقوم رجال أعمال وشخصيات نافذة في المملكة بالاعتداء على أملاك الدولة كإغلاق بعض الشوارع بهدف عزل منازلهم الفخمة، وعدم "إزعاجهم من قبل المارة وسياراتهم".

 

وكانت أشهر حالة تعدي على الشوارع في السعودية، عندما أعلن سلطان الدوسري المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، في يناير/كانون الثاني 2016، أن الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة وبعد التحقق من قيام أحد رجال الأعمال، دون ذكر اسمه، بقفل الطريق، واستخدامه كمدخل لمنزله وجّه الأمير خالد على الفور بسرعة إزالة الاعتداء خلال 24 ساعة، وبدأت الأمانة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالفعل، آنذاك، بأعمال الإزالة، وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

 

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