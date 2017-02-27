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عقارات

ضعف الموارد المالية يتسبب بتحويل السعوديين للمصارف

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
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ضعف الموارد المالية يتسبب بتحويل السعوديين للمصارف

أكد صندوق التنمية العقارية السعودي إن تحويل المواطنين ممن أعطوا مهلة حتى 1439 هـ لتسلم قروضهم إلى المصارف جاء بسبب ضعف الموارد المالية لدى الصندوق.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن حمود العصيمي المتحدث الرسمي في صندوق التنمية العقارية إن الصندوق أوجد آلية وبرامج تمويلية عن طريق المصارف بهدف عدم زيادة مدة انتظار المستحقين للدعم.

 

وأكد "العصيمي" أن الصندوق لم يخالف قرار مجلس الوزراء في تحويله المواطنين إلى المصارف، حيث إن القرار الصادر، فصل بين نوعين من العملاء المتقدمين لدى الصندوق وهما (عميل متقدم بأرض، وعميل متقدم بدون أرض)، وبناءً عليه تم إحالة شريحة المتقدمين بدون أرض إلى وزارة الإسكان، بينما يستمر المتقدمون بأرض في الصندوق العقاري بحسب نظام الصندوق، وبناءً على ذلك قام الصندوق بحسب نظامه في إيجاد برامج تمويلية مدعومة.

 

وأوضح أن 80 بالمئة من الموجودين في قوائم انتظار، سيتكفل الصندوق بتسديد فوائد قروضهم.

 

وأضاف أن "الصندوق" يعتزم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إطلاق برنامج "استثمار" الذي يسمح لعملاء الصندوق الراغبين في البناء بالحصول على القرض التمويلي لبناء مساكنهم على أراضيهم.

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