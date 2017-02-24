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عقارات

السعودية: تطوير الأراضي البيضاء ليس لبناء وحدات سكنية إنما للبنى التحتية

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 فبراير 2017
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السعودية: تطوير الأراضي البيضاء ليس لبناء وحدات سكنية إنما للبنى التحتية

قال وزير الإسكان السعودي إن تطوير الأراضي البيضاء يعني فقط للبنى التحتية وليس بناء وحدات سكنية أو عرض الأراضي للاستثمار أو بيعها.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، قال ماجد الحقيل -خلال لقاء مع مطورين عقاريين بجدة أمس الخميس- إنه مع الأسف يعتقد كثير أن تطوير الأراضي البيضاء يعني تقديم منتج سكني جاهز أو بيعه.

 

وأضاف "الحقيل" أن الوزارة تتحدث عن تطوير البنى التحتية للأراضي فقط دون بيعها وعرضها للاستثمار أو تقديم منتج سكني للبيع.

 

وأكد أنه لن يكون هناك أي استثناء للأراضي البيضاء في المناطق التي تطبق عليها فرض رسوم على الأراضي البيضاء.

 

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

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