Arabian business
عقارات

انفستكورب البحرين يستثمر 400 مليون دولار في عقارات بأمريكا

أريبيان بزنس
الخميس، 23 فبراير 2017
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انفستكورب البحرين يستثمر 400 مليون دولار في عقارات بأمريكا

 (رويترز) - قال بنك انفستكورب ومقره البحرين اليوم الخميس إنه عزز محفظته العقارية باستثمار نحو 400 مليون دولار في عقارات بالولايات المتحدة.

وذكر البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن ذراعه العقارية بالولايات المتحدة استثمرت في عقارات سكنية في نيويورك وكاليفورنيا ونيفادا.

 

ونقل البيان عن محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب قوله "نتطلع للمرحلة التالية من نمو انفستكورب ونحن على ثقة كبيرة بأننا سنواصل استثماراتنا في الولايات المتحدة لخدمة قاعدة عملائنا العالمية."

 

وأضاف "نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتجه لتحقيق نمو كبير. لدينا تاريخ طويل من الاستثمارات في الولايات المتحدة واستثمارنا البالغة قيمته 1.2 مليار دولار في العقارات السكنية على مدى الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة يعكس قناعتنا بأن سوق العقارات الأمريكية تنطوي على فرص استثمارية عالية الجودة وستدر عائدات مطردة في السنوات المقبلة."

 

تأسس انفستكورب عام 1982 وهو واحد من أقدم شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط ويحظى بمكانة عالمية في مجال الاستثمار في العلامات التجارية الفاخرة مثل جوتشي وتيفاني آند كو لكنه بدأ في التوسع بقوة في قطاعات أخرى.

 

وفي عام 2015 حدد انفستكورب هدفا يتمثل في زيادة الأصول الخاضعة لإدارته إلى أكثر من مثليها خلال ما بين خمسة وسبعة أعوام لتصل إلى 25 مليار دولار.

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