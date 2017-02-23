السعودية تعلن دفعة المستفيدين القادمة ضمن حملة "سكني" في مارس

قال المستشار والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع إن الوزارة ستعلن عن الدفعة القادمة من المستفيدين ضمن حملة "سكني" يوم 14 مارس/آذار القادم.

وخلال مقابلة على برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أوضح الأمير سعود بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أن وزارة الإسكان ملتزمة بتقديم 10 دفعات جديدة للمستفيدين خلال العام الجاري 2017.

وأضاف الأمير سعود أن كل دفعة ستكون أكبر من سابقتها، موضحاً أن المناطق التي لم تشملها الدفعة الأولى التي أعلنت مؤخراً ستشملها الدفعات القادمة.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت، يوم 15 فبراير/شباط الماضي، عن أسماء بيانات المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017، والتي شملت 15653 منتجاً سكنياً، وهي أولى دفعات المنتجات السكنية الجديدة البالغ عددها 280 ألف منتج سيتم تخصيصها على دفعات شهرية خلال العام الجاري ضمن حملة "سكني" التي أعلنتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.