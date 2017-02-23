المستثمرون الصينيون ضخوا أكثر من 10 مليارات درهم في سوق دبي العقاري خلال السنوات الأربع الماضية



ضخ مستثمرون صينيون استثمارات بقيمة 1.74 مليار درهم في سوق دبي العقاري في العام 2016، ليحتلوا مرتبة متقدمة على قائمة أكثر 10 جنسيات إقبالاً على الاستثمار العقاري في دبي، بحسب تقارير صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام، رئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الإستثماري في أراضي دبي، : "نظرا لارتفاع الطلب من المستثمرين الصينيين على العقارات في دبي، سنقوم بتنظيم معرض دبي للعقارات الناجح في شنغهاي لعرض الفرص الاستثمارية الجذابة للمستثمرين هناك".

وأضافت: "لقد تمكنت دبي من التحول إلى مركز جذب اقليمي رائد في القطاعات التجارية والمالية والسياحية بفضل بنيتها التحتية الرائعة التي تضمن توفير بيئة أعمال عالمية المستوى، كما تقدم للمستثمرين منصة وشاملة حيث وصل قيمة استثمارات الصنيون في سوق دبي العقاري خلال الأربع سنوات الأخيره الى أكثر من 10 مليارات درهم. وتأتي مشاركتنا في معرض دبي العقاري للمساهمة في دعم المطورين ومختلف العاملين في هذا القطاع، تحقيقًا لرؤيتنا الهادفة إلى جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الإبتكار والثقة والسعادة".

في هذا السياق، قال سلطان السويدي الشريك في شركة سومانسا للمعارض (ش.م.م.)، الشركة المنظمة لمعرض دبي العقاري، ، "لقد شهدنا اهتمامًا متزايدًا من جانب المستثمرين الصينيين، ونعتقد أن هذا الوقت مناسب للغاية لإطلاعهم على الفرص العقارية الجذابة في دبي، خاصة من خلال استقطاب العارضين، وإتاحة الفرص لهم للقاء المشترين وجهًا لوجه. ونعتقد أن المستثمرين الصينيين يتطلعون إلى تحقيق عوائد عالية على العقارات في دبي. ويتراوح المستثمرون هناك من الأفراد الأثرياء وحتى صناديق الأسهم الخاصة التي تقبل على شراء وحدات سكنية، إضافة إلى الشركات والصناديق الاستثمارية".

وسجل عدد الصينيين المقيمين في دبي زيادة بنسبة 53 بالمئة في العام الماضي، ليصل إلى 253 ألف نسمة، وتشهد السياحة من الصين إلى دبي نموا سريعا. وفي العام 2015، استقبلت دبي 450 ألف سائح صيني، أي بزيادة قدرها 29 بالمئة عن العام الذي سبقه، وهناك ما يزيد على 100 رحلة جوية أسبوعية تربط دبي مع 13 مدينة صينية، بما فيها بكين وقوانغتشو وشانغهاي وشنتشن، إضافة إلى هونغ كونغ وتايبيه. ونظرًا لحصول الزوار الصينيون على تأشيرة الدخول إلى دبي عند وصولهم إلى المطار، سيسهم ذلك في تعزيز إقبالهم على الاستثمار في القطاع العقاري للإمارة.

ويقوم كثيرون من الأثرياء بشراء العقارات في الخارج لتنويع محافظهم الاستثمارية، ويجدون دبي جذابة لما تحققه من عوائد تصل إلى 30 بالمئة سنويًا، متقدمة على هونغ كونغ وشنغهاي وبكين. وسيوفر المعرض أيضًا منصة، ليس للمستثمرين الأثرياء فحسب، وإنما إلى عامة الناس، لتوافر الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان بأسعار معقولة في دبي. وهناك أكثر من 300 ألف صيني يزورون دبي كل عام لغرض السياحة، ويمكن الاستناد إلى ذلك كمؤشر رئيسي للصفقات العقارية.

حول ذلك يقول مسعود العور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي للعقارات، الراعي البلاتيني لمعرض دبي للعقارات: "تعتبر دبي الوجهة الاستثمارية الأولى للعقارات، وعلى مر السنين، كانت نقطة جذب للمستثمرين الصينيين، لما تضمنه لهم من عوائد مرتفعة".

وأضاف: "إن مشاركتنا في معرض دبي العقاري في الصين تبرز دورنا في قيادة مسيرة التنمية في دبي، مع وجود خيار واسع من المستخدمين النهائيين والمستثمرين في العقارات السكنية والتجارية، عبر مجموعة كاملة من المنتجات الفاخرة الراقية الى من العروض بأسعار معقولة أكثر".

وبعد النجاح الهائل الذي شهده معرض دبي العقاري في مومباي في كانون الأول الماضي، والاستجابة الهائلة التي حققها في وجهات عالمية أخرى، بما في ذلك لندن وهونغ كونغ، تتجه الآن النسخة السادسة من معرض دبي للعقارات إلى شنغهاي. وسيقام المعرض في مركز شنغهاي إكسبو العالمي للمعارض والمؤتمرات المرموق على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل 2017.

وتعاونت كل من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومعارض سومانسا من جديد، لتنظيم هذا المعرض الذي سيستقطب أفضل المطورين العقاريين في دبي لتعزيز مكانة الإمارة، كوجهة مفضلة من قبل المستثمرين الصينيين.